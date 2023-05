Sorpresa en la NBA: Joel Embiid Joel Embiid elegido como MVP de la temporada regular

El camerunés Joel Embiid, la superestrella de los Philadelphia 76ers, fue elegido este martes por primera vez como MVP (Jugador Más Valioso) de la NBA, superando con claridad en la votación al serbio Nikola Jokic (Nuggets), ganador del premio las dos temporadas anteriores.

Embiid, que fue segundo tras Jokic los dos últimos años, corona así una asombrosa travesía personal desde sus tardíos inicios en el basquet a los 15 años hasta convertirse en el segundo africano en recibir este reconocimiento después del nigeriano Hakeem Olajuwon en 1994.

El pívot, de 29 años, ha sido el máximo anotador de la temporada con 33,1 puntos de media y actualmente se encuentra pugnando en los playoffs por alcanzar su ansiado primer anillo de la NBA.

Embiid fue elegido en el primer lugar por 73 miembros del panel de votantes, formado por un centenar de periodistas internacionales.

Jokic recibió 15 votos y el griego Giannis Antetokounmpo (Bucks), que también posee dos premios MVP (2019 y 2020), otros 12.

"No sé muy bien por dónde empezar, ha tardado mucho en llegar", dijo con una sonrisa Embiid a la cadena TNT. "Mucho trabajo duro, he pasado por muchas cosas. Y no hablo solo de basquet, hablo de la vida, de mi historia, de cómo he llegado hasta aquí y de lo que me ha costado estar aquí".

"Me siento bien. No sé qué decir. Es increíble", afirmó el pívot, quien siguió el anuncio junto al resto de sus compañeros de los Sixers en Boston, donde compiten ante los Celtics en las semifinales de la Conferencia Este.

La elección de Embiid alarga el dominio de los jugadores internacionales en el principal premio individual de la NBA. El último jugador estadounidense en recibirlo fue en 2018 James Harden, actual compañero de Embiid en los Sixers.

Embiid ha sido uno de los pívots más dominantes de la NBA desde su debut en 2016, ampliando cada campaña su rango de acción hasta ser también una amenaza desde la línea exterior.

El camerunés, que posee una extraordinaria agilidad de movimientos y control de balón para sus 2,13 metros de altura, ha sido máximo anotador de la NBA en las dos últimas temporadas y elegido en seis ocasiones para el Juego de las Estrellas).