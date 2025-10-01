Cargando contenido

Stephen Curry, jugador de NBA
Stephen Curry jugando en los Warriors
AFP
NBA
Actualizado:
Mié, 01/10/2025 - 10:42

Stephen Curry jugará con un familiar en los Warriors; ya se llegó a un acuerdo

El equipo de los Golden State Warriors apuestan por el talento de la familia Curry.

Steph Curry compartirá el vestuario con su hermano Seth Curry en la próxima temporada de la NBA, después de que los Golden State Warriors alcanzaran un acuerdo de un año con el agente libre, adelanta este martes la cadena ESPN. 
 
Seth Curry, de 35 años, llega a los Warriors tras una larga carrera en la NBA en la que representó a nueve franquicias distintas, siendo su último equipo los Charlotte Hornets. 

El ‘chef’ se une con un familiar en los Warriors

Seth, escolta de 185 centímetros, promedió diez puntos por partido en la última temporada con la camiseta de los Charlotte Hornets. En su trayectoria, Seth también jugó con Memphis Grizzlies, Cleveland Cavaliers, Phoenix Suns, Sacramento Kings, Dallas Mavericks, Portland Trail Blazers, Philadelphia 76ers y Brooklyn Nets. 
 
Será la primera vez en la que Steph y Seth comparten el vestuario en los Warriors, que comenzarán su pretemporada este miércoles en vista del debut fijado el 21 de octubre contra Los Ángeles Lakers en la temporada regular de la NBA.

Los Warriors cerraron acuerdo millonario para reforzar el equipo 

Jonathan Kuminga alcanzó este martes un acuerdo de dos años y 48,5 millones de dólares para seguir con los Golden State Warriors, según informa la cadena ESPN citando al agente del jugador como fuente. 
 
Tras meses de negociación, los Warriors cerraron un acuerdo a falta de tres semanas para el arranque de la nueva temporada de la NBA. La franquicia de la Bahía debutará el 21 de octubre contra Los Ángeles Lakers. 
 
Kuminga, que era agente libre restringido, no había acudido el lunes al día de medios organizado por los Warriors. En la última temporada, el alero promedió 12.5 puntos, cuatro rebotes y 1.8 asistencias por partido en Golden State. 

Fuente
Agencia EFE / Antena 2
