Stephen Curry jugará con un familiar en los Warriors; ya se llegó a un acuerdo

Steph Curry compartirá el vestuario con su hermano Seth Curry en la próxima temporada de la NBA, después de que los Golden State Warriors alcanzaran un acuerdo de un año con el agente libre, adelanta este martes la cadena ESPN.



Seth Curry, de 35 años, llega a los Warriors tras una larga carrera en la NBA en la que representó a nueve franquicias distintas, siendo su último equipo los Charlotte Hornets.

