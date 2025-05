Thunder lideran 1-0 sobre Timberwolves la final de la Conferencia Oeste de la NBA

Minnesota apuntó a los triples para marcar la diferencia y falló en el intento, ya que apenas logró concretar 15 de sus 50 intentos.

"No tuvimos paciencia en la segunda parte", dijo el entrenador de los Timberwolves, Chris Finch, para añadir que "Nuestros lanzamientos no fueron buenos y afectaron nuestra defensa, cuando tuvimos buenas oportunidades no concretamos".

"Creo que nos apuramos un poco. Cuando las cosas no están saliendo bien quieres encontrar el ritmo, queríamos jugar de la misma forma y eso no funcionó. Debemos encontrar el ritmo", aseguró Finch.

Los números en el partido fueron contundentes para el Thunder, que ganó 56-50 la batalla de los rebotes, 27-18 en asistencias y lanzó para un 50 por ciento sobre un 35 por ciento de los Timberwolves.

El segundo juego de la serie se disputará el jueves, nuevamente en el Paycom Center, en Oklahoma City, dónde el Thunder ha promediado 125,7 puntos por partido durante la temporada.