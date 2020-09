Toronto derrotó de manera increíble a los Celtics y revive en la serie

Los Celtics perdieron la oportunidad de pegar un golpe letal a los Raptors y cayeron, con un error defensivo (104-103), que les costó el 3-0 en la serie de cuartos de final de la NBA y pusieron el 2-1. Con este triunfo, los de Toronto reviven tras tener todo perdido y demuestran que nunca se debe dar un partido por finalizado, pues apenas faltaba medio segundo para la conclusión de un encuentro lleno de emociones y grandes canastas, cuando llegó el triple de Anunoby.

Celtics tuvo problemas durante todo el partido y, aunque en la parte final del encuentro había logrado remontar y acercarse a su tercer triunfo, lo cual los dejaba a solo una victoria de las semifinales de la Conferencia Este , lo cierto es que no supo aprovechar su ventaja y un descuido en la parte inferior del equipo se tradujo en un lanzamiento que puso punto final al encuentro y despertó la celebración entre los Raptors.

De poco sirvió el ingreso de Tacko Fall para bloquear el lanzamiento desde la banda, el pase fue aprovechado a la perfección por el británico, quien anotó 12 puntos, completó 10 rebotes y llegó a dos asistencias a lo largo del juego, cifras que, más allá de lo que demuestran, quedan de lado cuando se piensa en el disparo que embocó y la presión bajo la que lo ejecutó para liquidar las acciones.

El mejor por los Raptors fue el armador Kyle Lowry con 31 puntos, cinco rebotes y ocho asistencias, seguido de Fred VlanVleet con 25 tantos y el camerunés Paskal Siakam con 16 cartones. El cuarto partido de esta serie al mejor de siete encuentros será el próximo sábado en en la misma sede de Orlando.

OG Anunoby wins Game 3 for the @Raptors with the #TissotBuzzerBeater! #WeTheNorth #NBAPlayoffs #ThisIsYourTime pic.twitter.com/3ubNiMR7Xc