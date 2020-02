La televisión de EE.UU. reveló un video donde se apreciaron las últimas imágenes del helicóptero donde se transportaba Kobe Bryant, su hija, así como siete personas más, quienes fallecieron tras la colisión de la aeronave debido a la densa niebla.

El encargado de dar a conocer el material audiovisual fue el programa 'Inside Edition' donde mostró la caída del helicóptero en cercanías a las ciudad de Los Ángeles, California.

El video difundido fue emitido un día después de que se conociera que Kobe Bryant Kobe Bryant y su hija de 13 años, Gianna, fueron sepultados la semana pasada en un servicio familiar privado en un cementerio cercano a su residencia en el condado de Orange, en California, según el certificado de defunción obtenido por medios locales.

El certificado de defunción de Bryant, de 41 años, reveló que los restos del exjugador de la NBA fueron enterrados el pasado 7 de febrero en el Pacific View Memorial Park en la ciudad de Corona del Mar, una ciudad vecina al que era el hogar del cinco veces campeón de la NBA, según el periódico Los Ángeles Times.

New video obtained exclusively by CBS News shows the scene moments after the helicopter carrying Kobe Bryant & 8 others crashed in Calabasas, Calif., last month; the NTSB is using the footage as evidence in its investigation.



Here’s @krisvancleave pic.twitter.com/Wt3M0Tn7Ji