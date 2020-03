Zion Williamson da ejemplo tanto dentro como fuera de la cancha

El mundo del deporte está afectado por el constante crecimiento y propagación del coronavirus, por lo que varias de las temporadas, eventos y competencias han tenido que suspenderse, hecho que también ocurrió en la NBA. El baloncesto de los Estados Unidos eligió no continuar con la competencia, por lo que varios de los trabajadores que desarrollan sus actividades entorno al deporte, se vieron afectados.

Lea también: Golazo de Rodallega en triunfo de Denizlispor en la Superliga de Turquía

Sin embargo, en medio de esta complicada situación apareció la figura de Zion Williamson, elegido número uno del draft para la presente temporada de los Pelicans y un jugador que ya estaba dando de qué hablar antes de la suspensión. Williamson, entendiendo lo que ocurrió con los trabajadores del Smoothie King Center, quienes tampoco recibirían los mismos ingresos, se encargará de pagar el salario completo de cada uno de ellos por los próximos 30 días, lo cual ha sido un gran gesto.

"La gente de New Orleans me brinó una calurosa bienvenida y han sabido apoyarme desde que fui elegido, en el draft por los Pelicans. De igual manera, varias de las mejores personas que he conocido, son aquellos que trabajan en el Smoothie King Center. Ellos hacen que nuestros juegos sean posibles, buscando el mejor ambiente para que los hinchas se conecten con la organización", aseguró Williamson en su comunicado.

Le puede interesar: Soberbia demostración: Nairo gana la última etapa de la París-Niza

Posteriormente, concluye: "Por eso me encargaré de cubrir los salarios de todas estas personas del Smoothie King Center por los próximos 30 días. Esta es una pequeña forma de expresar mi agradecimiento por el apoyo y el cariño que he recibido de estas maravillosas personas quienes han sido grandiosos conmigo y con mis compañeros de equipo, esperando que podamos, de alguna forma a soportar estos malos momentos. Esta es una ciudad llena de resiliencia, así como lo son sus habitantes, sin embargo, darles una ayuda extra en algunos momentos hace más llevadera la situación para toda la comunidad".