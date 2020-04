Rival de Jordan mostró su rencor hacia él: "Si me lo encuentro le pego un puño"

El lanzamiento de la serie sobre la última temporada de Michael Jordan en los Bulls de Chicago, 'El último baile' (The Last Dance), paralizó al mundo del deporte y a todos los fanáticos de la NBA y del jugador nacido en Brooklin, sin embargo, también revivió viejas rivalidades como las que existía entre el mencionado Jordan y otro de los mejores jugadores de la década de los 90, Reggie Miller, quien se destacaba por su poder en los triples.

Lea también: "Si no hay ningún tipo de salvación, quedarán pocos equipos en el FPC"

Entrevistado por Dan Patrick para la televisión estadounidense, Miller se sinceró cuando le hablaron de Jordan y de la serie. En primera instancia, respondiendo a si veía la serie afirmó: "Lo hice, sí, de mala gana vi. Si no hubiera venido al programa hoy, dudo que la hubiera visto apenas se estrenó". Posteriormente cuestionado respecto a lo le diría a Jordan en este momento, aseguró: "A lo mejor le daría un puñetazo. Hay muchas cosas pendientes entre nosotros".

Las declaraciones, no pararon ahí, pues el exjugador aseguró que él no quería hacer parte del documental y que había hecho lo posible por cumplir ese cometido, pero no había podido lograrlo debido a la presión de una serie de compañeros que estaban a su lado en ese momento. "Tenía a todos de la oficina de la liga y a todos en Turner diciéndome que necesitaba ser parte de esto. Yo dije 'no, no, no, váyanse. No necesito ser parte de eso. Y luego pensé, 'mira... tal vez pueda ser una parte curativa en todo esto... hablar", arrancó diciendo.

Le puede interesar: ¿Cruzará el charco? Oferta inesperada para fichar a James Rodríguez

Después concluyó: "No quiero que la gente piense que fue una gran rivalidad, porque una rivalidad para mí es que estamos en igualdad de condiciones. No estábamos en igualdad de condiciones con MJ (Michael Jordan), ¿de acuerdo? Pero me encantaron las batallas, sé que muchos jugadores se inclinarían ante él, y yo no iba a hacer eso. No estaba en mi naturaleza hacer eso",