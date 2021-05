Russell Westbrook batió histórico récord de triples dobles en la NBA

El base de los Washington Wizards Russell Westbrook logró este lunes el triple doble número 182 de su carrera, superando el récord de la NBA que poseía el legendario Oscar Robertson desde 1974.

Westbrook alcanzó esta cifra en la derrota 125-124 de los Wizards ante los Hawks en el State Farm Arena de Atlanta, en la que el base erró un último triple que pudo dar la victoria a su equipo.

Un triple doble se produce cuando un jugador consigue dobles dígitos en tres de las cinco categorías estadísticas principales de un partido: puntos, rebotes, asistencias, robos y tapones.

El triple doble de Westbrook fue completado a falta de 8 minutos y 32 segundos para el final, cuando el base capturó su décimo rebote y ya llevaba dobles dígitos en puntos y asistencias.

Aficionados rivales aplaudieron al base cuando la megafonía anunció que había batido el histórico récord.

Los Hawks estaban por delante en el marcador por 100-93 en un partido en el que Westbrook no pudo contar con el lesionado Bradley Beal, su mejor socio y máximo anotador del equipo.

En la última jugada, el pívot de los Wizards Daniel Gafford le arrebató la pelota a John Collins bajo su aro y se la cedió, con 6 segundos por jugar, a Westbrook, que cruzó la cancha y acabó lanzando un forzado triple que rebotó en el aro y salió.

Con esta derrota los Wizards se mantienen en la décima plaza de la Conferencia Este, la última que da acceso al 'play in' (repechaje a playoffs).

Westbrook, de 32 años, había igualado el sábado la marca de 181 triple dobles que ostentaba Oscar Robertson y la batió a la primera oportunidad.

"Es genial para él. Nadie le puede quitar nada", dijo su técnico, Scott Brooks. "El tipo es un ganador y hace del mundo del basquetbol y del que no es basquetbol, un sitio mejor".

"No muchos jugadores logran su impacto dentro y fuera de la pista", subrayó.

El base ha promediado un triple doble por partido en cuatro de las últimas cinco temporadas, una asombrosa estadística que le permitió alcanzar rápidamente la histórica marca de Robertson, que durante décadas fue considerada imbatible.

Esta campaña, Westbrook lidera la NBA en triple dobles con 36 (18 en los últimos 21 partidos) y todavía tiene por delante otros tres juegos para aumentar su récord antes del final de la campaña.

Feroz competidor y superdotado físicamente, el base se ha impuesto una regularidad tan férrea en las estadísticas que ya tiene asegurado terminar la temporada con una media de triple doble (22 puntos, 11,6 rebotes y 11,5 asistencias).

"Mr. Triple Doble!!! Felicidades. Es un placer presenciar historia!!", le felicitó en Twitter su compañero Bradley Beal tras el juego.

- Apoyo de Robertson -

Westbrook ha alcanzado este récord a lo largo de 13 temporadas en la liga, 11 de ellas en los Oklahoma City Thunder, una en los Houston Rockets y la actual en los Wizards.

El base ha sumado sus 182 triple dobles en 940 partidos mientras Robertson llegó a sus 181 en 1.040 juegos.

Elegido con el número 4 del Draft de 2008, Westbrook disputó unas Finales con los Thunder en 2012, perdidas ante Miami Heat, y fue nombrado MVP (Jugador Más Valioso) de la NBA en la temporada 2016-2017.

Esa campaña fue la primera en que logró promediar un triple doble por partido, una hazaña que solo ha logrado alcanzar también Oscar Robertson en toda la historia.

'Big O' estableció su récord de triple dobles a lo largo de 14 temporadas, en las que conquistó un anillo de campeón con los Milwaukee Bucks en 1971 y fue elegido MVP de la temporada en 1964.

Robertson, que actualmente tiene 82 años, ha expresado su admiración por su sucesor y le había apoyado para que lograra batir su marca.

"Creo que es uno de los bases de élite del basquetbol, y me parece ridículo que algunos periodistas deportivos lo critiquen porque no ha ganado un campeonato. Los jugadores no ganan campeonatos por sí mismos", dijo Robertson esta semana al diario The New York Times.

Earvin 'Magic' Johnson, leyenda de Los Angeles Lakers, ocupa la tercera posición del ranking histórico de triple dobles con 138 y Jason Kidd la cuarta con 107.

Además de Westbrook, otros tres jugadores en activo se encuentran entre los 10 mejores en esta clasificación: LeBron James (Lakers) ocupa el quinto lugar con 99 triple dobles, James Harden (Brooklyn Nets) el octavo con 58 y el serbio Nikola Jokic (Denver Nuggets) el noveno con 56.