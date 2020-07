Seis jugadores que no estarán en el regreso de la temporada de la NBA

Pese a las múltiples medidas de bioseguridad que está implementando la NBA de cara al reinicio de la temporada, todavía hay varios jugadores que no están seguros de la forma en la que se podrá competir con normalidad, por eso, seis integrantes de diferentes planteles prefirieron no concentrarse en Orlando con sus respectivas franquicias y se alejarán de la competencia antes del inicio de la misma.

La situación no es sencilla, pues muchos de los protagonistas aseguran que el temor por sus familias y por que lo que pudiera ocurrir en caso de contagiarse no sería fácil, por eso prefieren rescindir de sus contratos durante este periodo y volver en el momento en el que todo sea más normal.

En este sentido son seis las máximas figuras afectadas y ellos son: Trevor Ariza de los Portland Trail Blazers, Davis Bertans de los Washington Wizards, Avery Bradley de Los Angeles Lakers, Willie-Cauley Stein de los Dallas Mavericks, DeMarcus Cousins de los Angeles Lakers y Wilson Chandler de los Brooklin Nets, quienes no se presentarán al complejo de Disney para disputar los partidos restantes.

Este grupo de jugadores no será suspendido ni multado, sin embargo, no percibirán su sueldo con normalidad, según lo que restaba de la temporada. Sin embargo, para ellos parece no haber demasiado problema en este aspecto, pues consideran que no vale la pena arriesgarse a este riesgo y poner en peligro la vida de algunos familiares. De igual forma, algunas franquicias ya empezaron a reemplazar a quienes no asistirán, como es el caso de los Lakers que se hizo con los servicios de J.R. Smith.