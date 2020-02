Selección Colombia de baloncesto derrotó a Chile en las eliminatorias a la Copa América 2021

La Selección Colombia de baloncesto masculina en la categoría mayores dio este jueves 20 de febrero un gran golpe en las eliminatorias a la Copa América 2021 al derrotas con marcador de 60-59 a Chile en juego que se disputó en el coliseo Antonio Azurmendi de Valdivia.

El quinteto nacional, dirigido por Guillermo Moreno Rumie y Tomás Díaz Pérez como asistente, dio una gran muestra de superación y jerarquía ya que empezó perdiendo los dos primeros cuartos, por lo que se fue perdiendo al medio tiempo con marcador de 31-22.

Lea también: Un premio a la altura: el dinero que recibirá Millonarios por clasificar en la Sudamericana

Para el tercer cuarto, Colombia reaccionó y se plantó con firmeza en el maderamen del escenario para tratar de igualar el marcador, pero el resultado fue 22-22 de los tercero 12 minutos para un global de 53-44.

En el último y definitivo cuarto, el quinteto colombiano realizó un gran trabajo defensivo que permitió no le permitió anotar a Chile, que solo anotó seis puntos. Por otro lado, estuvo certero en el ataque para concretar 16 unidades y sentenciar una increíble remontada para adjudicarse la victoria con marcador final de 60-59.

Lea también: Campeonato Nacional de patinaje de velocidad sobre hielo contará con 35 deportistas

Juan Tello fue el máximo anotador de Colombia al lograr 13 puntos en 39 minutos y 10 segundos que estuvo en cancha. Stalin Ortiz lo siguió con 12 unidades.

#AmeriCup2021 Fin de juego en Valdivia, Chile.@ChileFeba 🇨🇱(59) vs @Fecolcesto 🇨🇴(60)



¡VICTORIA TRICOLOR! 🇨🇴🔥🏀



Tello 13 pts y 4 as

Ortiz 12 pts y 3 as @HanselAtencia 11 pts y 3 as