Selección Colombia va por la FIBA AmeriCup 2025: preselección definida
Se reveló la preselección de Colombia para disputar la FIBA AmeriCup 2025.
La Selección Colombia de Baloncesto se prepara para su tercera participación consecutiva en la FIBA AmeriCup y dio a conocer una preselección de 20 jugadores de cara al torneo que se disputará del 22 al 31 de agosto de 2025 en Managua, Nicaragua.
Bajo el mando del director técnico, Tomás Díaz, la Selección Colombia buscará darle una alegría más al país en este deporte con un recorrido en el que se enfrentarán a difíciles selecciones y por lo cual se empiezan a preparar desde ya con la lista de los candidatos que buscan el título, quienes se concentrarán en Cali a partir del 10 de agosto, con miras a ultimar detalles técnicos y tácticos.
Lista de los preseleccionados de Colombia para la FIBA AmeriCup 2025
Colombia iniciará justamente este nuevo recorrido enfrentándose a Republica Dominicana el viernes 22 de octubre. La 'tricolor' comparte también en el Grupo C del torneo continental con Nicaragua (país anfitrión) y Argentina, función que plantea un desafío atractivo en términos competitivos.
La nómina preseleccionada reúne a figuras de experiencia internacional y nacional. Entre los destacados se encuentran Jaime Echenique, quien brilla en la liga de Turquía, y Braian Angola, reciente incorporación en el baloncesto español. También sobresalen el joven Jarett Valencia, quien milita en Wichita State (Estados Unidos), y Juan Diego Tello, actual capitán del equipo nacional y campeón este año con Paisas Basketball.
Braian Angola
Alejandro Minota
Jaime Echenique
Jaret Valencia
Andrés Ibargüen
Octavio Muñoz
Romario Roque
Álvaro Peña
Hansel Atencia
Yildon Mendoza
Tonny Trocha
Darwin Blanco
Luis Almanza
Michael Jackson
Juan Diego Tello
Felipe Soler
Cristian Solís
Sebastián Valencia
Soren Deluque
Miguel Caicedo
Fixture de la Selección Colombia en la FIBA AmeriCup 2025
Este grupo incluye tanto cartas consolidadas como talentos emergentes, mostrando un equilibrio entre juventud, experiencia y rendimiento competitivo. La preparación en Cali permitirá al cuerpo técnico trabajar en química de equipo y definir estrategias de juego en condiciones reales de competencia, la cual contará con el siguiente fixture en la primera ronda.
- Colombia vs Republica Dominicana 22 de agosto
- Colombia vs Nicaragua 24 de agosto
- Argentina vs Colombia 25 de agosto
