Stephen Curry brilló con 62 puntos en triunfo de Warriors en la NBA

Todas las adversidades con las que han tenido que enfrentarse los Warriors de Golden State en los últimos dos años fueron dejadas a un lado este domingo cuando su base estrella Stephen Curry brilló de manera especial al conseguir 62 puntos, su mejor marca de profesional, y además les dio la victoria por 137-122 ante los Trail Blazers de Portland.

El triunfo de los Warriors cerró la jornada dominical de la NBA en la que los equipos de Los Angeles, Lakers y Clippers, consiguieron sendos triunfos de visitantes, que les mantiene en la lucha por el liderato de la Conferencia Oeste, y los Nets de Brooklyn ya viven su primera crisis bajo la dirección del nuevo entrenador Steve Nash.

Curry se exhibió desde cualquier posición del Chase Center, de San Francisco, al anotar 18 de 31 tiros de campo, incluidos 8 de 16 de triples, y acertó 18 de 19 desde la línea de personal, además de capturar cinco rebotes y repartir cuatro asistencias en los 36 minutos que disputó.

El base, que anotó 22 puntos en el primer cuarto, logró por vigésimo séptimo partido anotar 20 o más puntos en un solo periodo como profesional.

Después de lograr el octavo triple del partido con poco menos de un minuto por jugarse, Curry corrió emocionado por la cancha con los brazos abiertos y fue recibido de la misma manera por su compañero de equipo el ala-pívot Draymond Green.

Curry se marchó poco después y recibió abrazos de sus compañeros en el banco de los Warriors (3-3), que se vengaron de la derrota que habían sufrido en el partido anterior (98-123) ante los mismos Trail Blazers.

