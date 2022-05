Titanes de Barranquilla, primer semifinalista del baloncesto colombiano

Titanes de Barranquilla se convirtió en el primer semifinalista de la Liga Profesional de Baloncesto de Colombia al asegurarse la primera posición de la temporada regular.

El quinteto del Atlántico, pentacampeón del certamen, tiene récord de diez victorias en la misma cantidad de partidos jugados con 883 puntos a favor y 720 en contra para una diferencia de 163.

Con 20 puntos y a dos jornadas para el final de la temporada regular, Titanes se hizo inalcanzable por parte de sus rivales por lo que aseguró un lugar en la fase semifinales.

Los de Barranquilla terminarán la ronda regular enfrentando a Búcaros de Bucaramanga este martes y a Caribbean Storm el jueves 19.

Titanes espera rival

Titanes, instalado en semifinales, espera por la definición de la temporada regular en donde los equipos ubicados desde la segunda casilla hasta la séptima disputarán la serie de cuartos de final.

Así serán los choques de cuartos de final: 2do vs 7mo (llave 2), 3ro vs 6to (llave 3), y 4to vs 5to (llave 4).

Los ganadores de cada llave serán asignados a las semifinales, el ganador de la llave cuatro será el rival de Titanes. La penúltima ronda está pactada al mejor de tres partidos.

Tabla de posiciones de la Liga de Baloncesto:

1. Titanes - 20 puntos (10 partidos jugados)

2. Cafeteros - 18 puntos (11 partidos jugados)

3. Búcaros - 17 puntos (10 partidos jugados)

4. Corsarios - 17 puntos (12 partidos jugados)

5. Caribbean - 15 puntos (11 partidos jugados)

6. Team Cali - 15 puntos (11 partidos jugados)

7. Tigrillos - 12 puntos (11 partidos jugados