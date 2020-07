Tras un extenso descanso Braian Angola está listo para volver a competir

Luego de cerca de tres meses en el país, el basquetbolista Braian Angola está listo para regresar a Europa en el 'vuelo del deporte colombiano', que se llevará a cabo el próximo domingo 19 de julio y partirá desde la capital del país con varios de los deportistas de alto rendimiento, quienes regresan al 'Viejo Continente' para retomar sus disciplinas y participar en las diferentes competencias.

Le puede interesar: Braian Angola: su amistad con Juanfer Quintero y la opción de llegar a la NBA

Angola, que hace parte del Partizán de Belgrado, habló con 'Centro Deportivo' de Antena 2 y contó: "Estoy terminando de cuadrar detalles para poder viajar porque era un protocolo largo para poder tomar el vuelo. En estos últimos días me he tomado un descanso porque la temporada la cancelaron y la idea es empezar a entrenar tan pronto como llegue a España, donde estaré durante dos semanas y luego me reintegraré al equipo en Belgrado".

Y continuó mostrando la alegría de haber compartido con su familia: "Acá en Villanueva, Casanare, tenía un permiso de la alcaldía y estuve contento de poder entrenar, estar con mis amigos quienes me ayudaban en los entrenamientos y esto me permitió compartir tiempo con ellos, así que me gustó mucho aprovechar el tiempo con mi familia aquí en mi pueblo".

Respecto a lo que le faltaba por concretar de cara al vuelo, afirmó: "Me faltaban los resultados para la prueba del Covid que salieron negativos, estoy esperando la confirmación para el vuelo de regreso a Bogotá y que me llegue el link para poder pagar el vuelo y así poder regresar".

Refiriéndose a los planes que tiene en su equipo para esta temporada, señaló: "Hace tres días me reuní con el gerente general del equipo y me dijeron esta temporada iba a tener más importancia pues dos jugadores más, que actúan en mi posición, no regresaron. Así que contento de tener la confianza, pues también cambiamos de entrenador, pero a él le gustó mi juego".

Lea también: ¿Quiénes son los dos colombianos que estarían en el próximo draft de la NBA?

Y finalmente, concluyó: "Apenas llegue a Europa me pondré a entrenar durante las dos semanas con un entrenador personalizado y entre el 5 y el 10 de agosto volveré a encontrarme con el equipo para arrancar la pretemporada y alistarnos para el regreso de la competencia que se dará entre el 9 y 10 de septiembre, a puerta cerrada. (Estoy ) contento de volver a pisar una cancha, pues ya son tres meses y medio sin eso, que ha sido difícil porque es lo que me gusta y es lo que amo".