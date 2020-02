Vanessa Bryant culpa a empresa operadora del helicóptero por muertes de su esposo e hija

Mientras este lunes los aficionados al baloncesto y varios jugadores y exjugadores se reunieron en el Staples Center para rendir tributo a Kobe Bryant, su hija Gianna y los demás tripulantes del helicóptero en el que viajaba el exjugador de los Lakers, los abogados de la familia Bryant interponían una fuerte demanda contra la compañía operadora del vuelo, que terminó cayendo en una zona cercana a la ciudad de Los Ángeles, conocida como Calabasas.

La demanda, presentada en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, insiste en la culpabilidad del piloto tras el accidente ocurrido, esto debido a la negligencia y a su controvertida decisión de realizar el despegue cuando las condiciones climáticas no eran las mejores, así que, en ese sentido, los grupos Island Express Helicopters e Island Express Holding Corp., serán los encargados de responder por el asunto.

De igual manera, según el diario 'Los Angeles Times' asegura que la demanda alega que Ara Zobayan, piloto y quien también falleció en el trágico accidente, cometió varios errores, como "no abortar el vuelo, no haber monitoreado ni analizado el estado del tiempo y no haber mantenido una distancia segura entre los obstáculos del terreno y el helicóptero".

"Kobe Bryant, murió como resultado directo de la conducta negligente de Zobayan por el cual el demandado Island Express Helicopters es indirectamente responsable", sentencia el texto entregado al Tribunal, tal como lo confirma el mencionado diario estadounidense.

El accidente en el que fallecieron Kobe, Gianna y los otros siete tripulantes de la aeronave se presentó el pasado 26 de enero de 2020, cuando el grupo de personas se dirigía hacia la Mamba Sports Academy, un centro de entrenamiento y gimnasio que había fundado el exbasquetbolista en el que su hija competía.