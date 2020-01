Zion Williamson, la nueva 'superestrella' de la NBA que debutó con 19 años

Jornada especial la vivida en la NBA con el protagonismo de la superestrella LeBron James, que acaparó los reflectores al terminar con 21 puntos, que le permiten acercarse a marca histórica de Kobe Bryant, mientras que el joven novato de 19 años, Zion Williamson, del que dicen está llamado a ocupar su puesto, debutó con destellos individuales, pero derrota de equipo.

También brillaron los Raptors de Toronto, que extendieron su racha ganadora a cinco partidos y los Rockets de Houston cortaron la perdedora de cuatro derrotas con el triunfo 200 que le dieron a su entrenador Mike D'Antoni desde que llegó al equipo.

Le puede interesar: Cabal se quedó solo y Farah casi sin chances olímpicas: el drama de los colombianos

El ala-pívot Anthony Davis tuvo 28 tantos como líder del ataque de los Lakers de Los Ángeles, que ganaron a domicilio 92-100 a los Knicks de Nueva York.

James, mientras, aportó 21 puntos que le permitieron llegar a los 33.599 como profesional y se colocó a 44 de darle alcance al exescolta de los Lakers, Kobe Bryant (33.643), que ocupa el tercer lugar en la lista de más encestadores de todos los tiempos.

Si James mantiene sus promedios la próxima semana habrá superado a Bryant y la siguiente meta será darle alcance al exala-pívot Karl Malone (36.928), que es segundo.

UNREAL



Zion went off for 22 PTS and went 4/4 from 3PT in 18 minutes in his NBA debut 🔥 pic.twitter.com/j1e5SgooGH