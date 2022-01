Caimanes presentó su nómina para la Serie del Caribe de béisbol 2022

Calendario de Colombia en la Serie del Caribe:

Viernes 28 de enero

2:00 P.M. Colombia (Caimanes) Vs. Venezuela

Sábado 29 de enero

9:00 A.M. Panamá Vs. Colombia (Caimanes)

Domingo 30 de enero

9:00 A.M. Colombia (Caimanes) Vs. México

Lunes 31 de enero

7:00 P.M. República Dominicana Vs. Colombia (Caimanes)

Martes 1 de febrero

9:30 A.M. Colombia (Caimanes) Vs. Puerto Rico