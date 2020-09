Cardenales y Cerveceros completan los 16 equipos clasificados a la postemporada de las Grandes Ligas

Los Cardenales de St. Louis y los Cerveceros de Milwaukee aseguraron este domingo en el último día de temporada regular sus respectivos boletos para los playoffs en la Liga Nacional, mientras que los Gigantes de San Francisco y los Filis de Filadelfia se quedaron a las puertas de la postemporada en las Grandes Ligas.

El toletero Harrison Bader conectó triple y jonrón para ayudar a los Cardenales a conseguir un puesto en la postemmporada al vencer 5x2 a los Cerveceros, que no obstante la derrota avanzaron también con la ayuda de la Costa Oeste.

St. Louis (30-28) será el quinto sembrado en la Liga Nacional y abrirá una serie de comodines de tres juegos a ganar dos el miércoles contra los Padres de San Diego.

