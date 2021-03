Cinco colombianos tienen un lugar asegurado en la temporada 2021 de las Grandes Ligas

Todo está listo para que este jueves 1 de abril dé inicio la temporada 2021 del béisbol de las Grandes Ligas, que a diferencia del atípico certamen del 2020, contará con 162 juegos por parte de cada una de las organizaciones. Adicionalmente volverán los partidos entre equipos de toda la liga sin importar la zona geográfica, aunque los compromisos interligas serán únicamente contra los de a misma región (LN Este Vs. LA Este; LN Central Vs. LA Central y LN Oeste Vs. LA Oeste).

Con respecto a la representación que tendrá Colombia en este año, por el momento hay cinco peloteros del país que tienen un lugar asegurado en los rosters de cada una de sus organizaciones no solo para el día inaugural, si no también para gran parte del campeonato si mantienen un buen rendimiento y no sufren alguna lesión.

En primer lugar está el tercera base Giovanny Urshela, quien es considerado indispensable en la nómina de los Yankees de Nueva York tras sus brillantes actuaciones en las temporadas 2019 y 2020. El cartagenero se mantendrá como una de las figuras del mánager Aaron Boone a pesar de haber sido operado en diciembre del año anterior para retirarle un espolón de su codo derecho.

Urshela ha alternado su titularidad en los entrenamientos de primavera, aunque ha dejado algunas "joyitas en la defensiva" y buenos números en la caja de bateo.

Por otro lado, el receptor sincelejano Jorge Alfaro es un fijo en el plantel de Marlins de Miami, no solo por la experiencia que le da al equipo de la Florida, si no por la solidez ofensiva que ha demostrado a lo largo de los años.

Donovan Solano, quien ganó el 'Bate de Plata' como mejor segunda base en labor ofensiva de la Liga Nacional, se ha mantenido como campo corto inicial de los Gigantes de San Francisco al contar con la confianza del mánager Gabe Kapler. En los juegos de 'spring training', Solano cuenta con un promedio de bateo .417 tras 15 hits, tres cuadrangulares y siete carreras.

Por parte de los lanzadores, Julio Teherán y José Quintana volverán a estar en las nóminas principales de sus equipos par la temporada 2021 de la Grandes Ligas.

Teherán se ganó un lugar en Tigres de Detroit a pesar de haber firmado un contrato de ligas menores con invitación de los campos de primavera, sin embargo, el cartagenero llenó las expectativas del mánager AJ Hinch, quien decidió darle un nuevo vínculo, pero de Grandes Ligas.

Finalmente, el zurdo José Quintana es una de las cartas principales de la rotación de lanzadores de los Angelinos de Los Ángeles para la temporada.

Colombianos que estarían en el Opening Day de las Grandes Ligas:

Giovanny Urshela - Yankees de Nueva York

Jorge Alfaro - Marlins de Miami

Donovan Solano - Gigantes de San Francisco

Julio Teherán - Tigres de Detroit

José Quintana - Angelinos