Colombia conservó el puesto 14 del ranking de la Confederación Mundial de Béisbol

La Confederación Mundial de Béisbol y Softbol realizó una nueva actualización del ranking de naciones en la cual Colombia mantuvo la posición 14 al registrar 1637. Japón también conservó la primera casilla con 6167 unidades, Estados Unidos es segunda con 4676 y el tercer lugar del podio es de Corea del Sur con 4648.

En lo que tiene que ver con los países del continente americano, Cuba y Venezuela ganaron una casilla y ahora son siete y ocho, respectivamente. República Dominicana se ubica décima, Puerto Rico 11 y Panamá 12.

Colombia es la segunda nación de América del sur detrás de Venezuela. El equipo colombiano conservó el puesto 14 tras finalizar en el cuarto lugar en el pasado Clasificatorio de la Copa Mundial de Béisbol Sub-23 de las Américas detrás de Nicaragua, Cuba y el seleccionado venezolano.

Como dato curioso, la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol comunicó que el país Islas Marianas del Norte realizó su primera aparición en el ranking al ubicarse en la posición 83 con ocho unidades después de su aparición en el Clasificador de Oceanía para la Copa Mundial de Béisbol WBSC U-15 2020, ganado por Guam.

El Ranking tiene en cuenta el equipo nacional dese las categorías para menores de 12 años hasta la profesional en competencias internacionales aprobadas por la WBSC.

