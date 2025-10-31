Colombia se baja de la Serie del Caribe: Presidente confirmó la ausencia

“Nos vamos a abstener de participar”

En diálogo con el programa En La Jugada, de El Heraldo, Salzedo explicó los motivos que llevaron a la decisión. Según el dirigente, las condiciones económicas y logísticas que exige la organización del certamen no se ajustan a la estructura de la liga colombiana.

“Recibimos la invitación, pero estando ya en la Serie de las Américas, la organización de nosotros nos exige que cualquiera que participe debe hacerlo bajo las mismas condiciones. Las circunstancias no se dan y nos vamos a abstener de participar en la Serie del Caribe”, señaló.

Además, el dirigente añadió que los costos de desplazamiento y participación en Venezuela son elevados y que la prioridad actual de Colombia es apoyar la Serie de las Américas, torneo en el que el país es socio y que ha tenido buena acogida en los últimos años.

“Nos tocaría pagar, porque para ir a Venezuela nos tocaría hacer recorrido, todo tiene un costo importante. Nosotros somos socios de la Serie de las Américas. Es un torneo que tuvo mucho éxito y es el que estamos respaldando en este momento”, agregó.