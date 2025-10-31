Colombia se baja de la Serie del Caribe: Presidente confirmó la ausencia
El presidente de Diprobéisbol confirmó la ausencia de Colombia en la serie que se disputará en Venezuela.
El presidente de la División Profesional del Béisbol Colombiano (Diprobéisbol), Pedro Salzedo, confirmó que Colombia no participará en la próxima edición de la Serie del Caribe, torneo que se disputará en Venezuela entre el 30 de enero y el 7 de febrero de 2026.
“Nos vamos a abstener de participar”
En diálogo con el programa En La Jugada, de El Heraldo, Salzedo explicó los motivos que llevaron a la decisión. Según el dirigente, las condiciones económicas y logísticas que exige la organización del certamen no se ajustan a la estructura de la liga colombiana.
“Recibimos la invitación, pero estando ya en la Serie de las Américas, la organización de nosotros nos exige que cualquiera que participe debe hacerlo bajo las mismas condiciones. Las circunstancias no se dan y nos vamos a abstener de participar en la Serie del Caribe”, señaló.
Además, el dirigente añadió que los costos de desplazamiento y participación en Venezuela son elevados y que la prioridad actual de Colombia es apoyar la Serie de las Américas, torneo en el que el país es socio y que ha tenido buena acogida en los últimos años.
“Nos tocaría pagar, porque para ir a Venezuela nos tocaría hacer recorrido, todo tiene un costo importante. Nosotros somos socios de la Serie de las Américas. Es un torneo que tuvo mucho éxito y es el que estamos respaldando en este momento”, agregó.
Colombia ya había sido invitada
El pasado 15 de julio, la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe había confirmado a Colombia como país invitado para la Serie del Caribe Gran Caracas 2026, que contará con la participación de ocho equipos y se disputará en tres escenarios distintos, el Estadio Monumental Simón Bolívar y el Jorge Luis García Carneiro como sedes principales, además del Estadio Universitario, que servirá como campo de prácticas.
Sin embargo, la decisión de Diprobéisbol deja a Colombia fuera del torneo, priorizando el fortalecimiento de su propio campeonato y la relación con la Serie de las Américas, competencia en la que los equipos nacionales han tenido una participación destacada.
Pese a la ausencia en el certamen caribeño, Salzedo confirmó que la Liga Profesional de Béisbol de Colombia está programada para iniciar el 28 de noviembre, con el objetivo de mantener la regularidad del torneo local y seguir impulsando el desarrollo del deporte en el país.