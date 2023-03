Colombia se juega la vida ante Estados Unidos en el clásico Mundial de Béisbol: fecha y hora

Canadá venció este martes a la novena de Colombia por cinco carreras a cero, hecho que aumento la crisis de los cafeteros, quienes no tienen un buen presente dentro del grupo C, donde también están México, Gran Bretaña y Estados Unidos.

En los partidos anteriores, los colombianos lograron vencer a México, pero no pudieron con Gran Bretaña, por lo que ahora tienen una misión muy importante con Estados Unidos y además, dependen de los resultados de los otros compromisos.

Para que la novena colombiana quede viva y pueda continuar el camino en este Clásico, debe vencer a USA y así sumar dos victorias que, teniendo en cuenta las dos derrotas que ya tiene, se mantendrían estable en las primeras casillas de la tabla.

Asimismo, no solo debe confiarse de sus resultados en el próximo partido, sino que también debe esperar cómo termina Gran Bretaña vs México que se disputa este mismo martes; y México vs Canadá, que está programado para el miércoles 15 de marzo.

¿Cuándo es el partido de Estados Unidos vs Colombia?: fecha y hora

Colombia jugará este miércoles 15 de marzo contra Estados Unidos, dicho compromiso está programado para las 7:00 pm (hora local) y 9:00 pm (hora colombiana).