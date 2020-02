Colombiano Jeter Downs causa revuelo en la MLB al ser nuevo jugador de Medias Rojas de Boston

Los beisbolistas colombianos siguen ocupando las primeras páginas de las Grandes Ligas en el marco del inicio de los campos de entrenamientos de cada una de las organizaciones que preparan lo que será la temporada 2020.

En esta ocasión el protagonista es el joven campo corto de 21 años Jeter Downs. Y es que el pelotero sanandresano es noticia este lunes 10 de febrero al estar involucrado en una negociación entre Medias Rojas de Boston y los Dodgers de Los Ángeles por el jardinero Mookie Betts, quien fue considerado el jugador más valioso de la Liga Americana en en el año 2018.

Y es que según reveló el periodista especializado Jeff Passan, la novena de Boston permitiría que Betts se vista con los colores de Dodgers a cambio del receptor Connor Wong, el jardinero Alex Verdugo y el colombiano.

La noticia ha causado revuelo en las Grandes Ligas y principalmente en la afición de Medias Rojas ya que se ha hecho la comparación entre el nombre del joven jugador de Colombia con una de las leyendas de este deporte que brilló muchos años con los Yankees de Nueva York, "archirrival" de Boston, y que le amargó muchas tardes los de Massachusetts, se trata del 'shortstop' retirado Derek Jeter.

Would you believe Jeter Downs hit a THIRD home run?



The #Dodgers prospect is 4-for-5 with 3 HR ... in a playoff game! pic.twitter.com/LPjgJkEkkT