Colombiano José Quintana fue activado y vuelve al roster principal de los Cachorros de Chicago

Los Cachorros de Chicago del béisbol de las Grandes Ligas hicieron oficial la activación del pelotero colombiano de 31 años José Guillermo Quintana, quien no había hecho parte del roster de inicio de la temporada al haber sufrido un corte en unos de los dedos de su mano izquierda, que lo obligó a someterse a una cirugía y ser incluido en la lista de lesionados.

Tras completar su recuperación, Quintana desarrolló los trabajos de pretemporada y fue incluido en el campamento de reservas a la espera de que retomara su forma física para ser activado por el mánager David Ross.

Le puede interesar: Inter de Milán confirmó la continuidad de Antonio Conte como entrenador

Dicha activación se dio a conocer este martes 25 de agosto, aunque en principio el lanzador zurdo nacido en el municipio de Arjona en el departamento de Bolívar no hará parte de la rotación de pitchers abridores y sí tomará un lugar en el bullpen de relevistas.

The #Cubs today activated RHP Tyler Chatwood and LHP José Quintana off of the 10-day IL.



RHP Jason Adam and OF Ian Miller were optioned to the club’s South Bend Alternate Site. pic.twitter.com/tD7GEMYROw