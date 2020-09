Colombiano José Quintana fue enviado a lista de lesionados de Cachorros de Chicago

Malas noticias dio este miércoles 2 de septiembre el beisbolista colombiano de 31 años José Guillermo Quintana después de que su equipo Cachorros de Chicago informar que fue enviado a la lista de lesionados por diez días.

La novena de la 'ciudad de los vientos' comunicó que el lanzador zurdo presentó una inflamación en su mano izquierda, por lo que se tomó la decisión de apartarlo del roster principal para que adelante su recuperación.

