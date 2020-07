Colombiano Julio Teherán confirma síntomas de Covid-19 y espera resultados de la prueba

Incertidumbre había en la afición del béisbol de Colombia después de que se informara que el lanzador diestro Julio Teherán no se había reportado a los entrenamientos de verano con su nuevo equipo Los Angeles Angels. De inmediato comenzaron las especulaciones por un posible contagio por coronavirus, por lo que el cartagenero estaría aislado.

Este miércoles 8 de julio, el mismo Julio Teherán, en diálogo con el comunicador Enrique Rojas de ESPN en Estados Unidos, confirmó que estaba listo para viajar Anaheim, California el 1 de julio y ponerse a órdenes del mánager Joe Maddon en los trabajos de pretemporada, pero empezó a sentir malestar general y dolores en el cuerpo, por lo que por prevención se tomó la decisión de permanecer en su casa en Atlanta junto con su familia.

Le puede interesar: Preocupación en las Grandes Ligas por ausencia de Julio Teherán en pretemporada con Angelinos

Si bien, las Grandes Ligas y la Asociación de Peloteros firmaron un acuerdo para no divulgar personal relacionada a un posible contagio por coronavirus, desde el entorno del beisbolista se empezó a filtrar la información de que portaría el virus.

De esta manera, Teherán permaneció en Atlanta y procedió junto con su familia a realizarse la prueba Covid-19 y actualmente está a la espera de conocer los resultados para saber si podrá viajar este fin de semana a Anaheim e iniciar su pretemporada teniendo en cuenta que restan 15 días para el comienzo dela competencia oficial.

Lea también: Grandes Ligas: Reales de Kansas aparta al colombiano Meibrys Viloria, quien tendría coronavirus

"No me estaba sintiendo bien, tenía dolor en el cuerpo, en la espalda, y preferimos no corrernos el riesgo. Estamos esperando los resultados para hoy o mañana y, de salir negativos, viajar a Los Angeles en el fin de semana", señaló el colombiano.

Julio Teherán firmó un contrato por un año por nueve millones de dólares con Los Angelinos después de haber jugado por nueve temporada con los Bravos de Atlanta.