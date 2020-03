Colombiano Julio Teherán tuvo perfecto debut con los Angelinos en el 'spring training'

A pesar de la contundente derrota 9-4 de los Angelinos de Anaheim con los Cachorros de Chicago este lunes 2 de marzo en un nuevo juego de los entrenamientos de primavera de las Grandes Ligas, el lanzador cartagenero Julio Teherán tuvo un destacado debut con la novena ca California como abridor.

Teherán tuvo que aplazar su primera aparición con su nuevo equipo, la cual estaba programada para el pasado miércoles 26 de febrero, debido a molestias físicas en los isquiotibiales izquierdos, por lo que se vio obligado a interrumpir su pretemporada.

Sin embargo, este lunes el cartagenero por fin se subió al montículo para realizar sus primeros lanzamientos del año. El 'caballo de Olaya' dejó muy buenas sensaciones en las dos entradas ya fueron dos episodios perfectos para él.

Teherán no permitió hits ni carreras y ponchó a dos bateadores rivales tras enfrentarse a seis contrincantes.

De esta manera, el expelotero de los Bravos de Atlanta se perfila como un fijo en la rotación de lanzadores de los Angelinos de Anaheim y estaría considerado para ser el encargado de estar en el montículo de la organización de California en el Opening Day cuando enfrente a Astros de Houston.

Our guy @Julio_Teheran said #Angels Media Day is his favorite day of the year. Hard to argue after this video. pic.twitter.com/6yY0qdMdsa