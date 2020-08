Colombiano Nabil Crismatt tuvo un destacado debut con Cardenales en las Grandes Ligas

El beisbolista colombiano de de 25 años Nabil Antonio Crismatt tuvo en la noche del pasado lunes 17 de agosto su tan anhelado debut en el béisbol de las Grandes Ligas y lo hizo con la novena de los Cardenales de San Luis en la derrota 4-5 ante los Cachorros de Chicago.

Crismatt, que fue firmado en 2010 por los Mets de Nueva York y desde entonces cumplió con una larga carrera en ligas menores, consiguió el gran premio a su perseverancia en este 2020 cuando recibió la invitación por parte de la organización de San Luis para integrar los entrenamientos de primavera en marzo y luego, en junio, después de la pandemia del coronavirus, para estar en los trabajos de verano para estar considerado en el roster del equipo que tiene como mánager a Mike Shildt.

Desde el pasado viernes, el barranquillero fue incluido en la lista de jugadores de reserva de Cardenales y el gran llamado a la nómina principal se dio el lunes 17 de agosto para el juego ante los Cachorros de Chicago.

Another debut!



Welcome to the show, @NabilCrismatt! pic.twitter.com/tFRGMSMZU1