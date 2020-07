Con Yankees como favoritos, inicia este jueves la temporada de las Grandes Ligas

La acción en el béisbol profesional de las mayores llegará a los diamantes a partir de este jueves para iniciar la reducida temporada del 2020, que constará de 60 partidos, y en la que los poderosos Yankees de Nueva York se perfilan como los grandes favoritos a conseguir el banderín de Liga Americana y volver a estar en la Serie Mundial.

En el otro lado de la moneda, a los Astros de Houston también se les considera con potencial para estar entre los mejores. Y seguramente serán el equipo menos aceptado, luego de que se descubrió que robaban de forma ilegal las señales de los receptores rivales en la temporada 2017 cuando ganaron la Serie Mundial, el primer título en la historia de la franquicia.

La ausencia de espectadores en los campos debido a la COVID-19 evitará que tengan que pasar por el calvario de los abucheos permanentes que les esperarían en cada uno de los parques de los equipos rivales a los que visiten.

