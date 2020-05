Confederación Mundial de Béisbol emite pautas para el regreso a actividades

La Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol emitió este viernes 29 de mayo una serie de recomendaciones sanitarias y operacionales para que las actividades de la 'pelota caliente y la 'pelota blanda' vuelvan a llevarse a cabo.

Con el título de 'Regreso Seguro al Béisbol y Softbol - Pautas de Prevención COVID-19' se dieron a conocer dichas recomendaciones, las cuales fueron desarrolladas por la Comisión Médica de la WBSC y teniendo en cuenta los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud.

"Consideraciones para las federaciones deportivas y organizadores de eventos deportivos al planificar reuniones masivas en el contexto del COVID-19”, señaló la WBSC.

Le puede interesar: Beisbolistas hacen contrapropuesta a las Grandes Ligas para jugar temporada

WBSC emite pautas para un retorno sin riesgo a la actividad del béisbol y softbol en el nuevo mundo COVID-19https://t.co/wJLJV3nmbD pic.twitter.com/bYcOogMChp — WBSC ⚾🥎 (@WBSC) May 29, 2020

Estas son las pautas a seguir para el retorno del béisbol y sóftbol:

- Evitar compartir equipamientos de competición. Cada jugador debe tener su propio bate, casco, guante, guantes de bateo, bolsas de resina, etc

- Los bateadores deberán recuperar su propio bate cuando sea posible

- No masticar tabaco, semillas o escupir en ningún momento

- Los jugadores (en particular los lanzadores) no se lamerán los dedos

- Los árbitros deberán usar máscaras y guantes

- Si es posible, evitar el intercambio de alineación en el plato

- Evitar el uso de copias en papel para la distribución de la alineación inicial y el intercambio de alineación en el plato del home

Lea también: Jefe de Urán, Higuita y Martínez define el futuro del equipo para 2021

- Evitar el contacto físico, como darse la mano, chocar los cinco, golpear los puños, abrazarse, etc

- La preparación de la pelota (mud rubbing) debe ser realizada por un personal designado con guantes protectores de goma

- Diferentes juegos de pelotas oficiales para equipos locales y visitantes mientras están en defensa

- Los entrenadores siempre pueden acercarse al árbitro manteniendo una distancia mínima de dos metros

- El árbitro del home plate evitará entrar en contacto con el receptor

- La distancia física mínima de 1 metro siempre se mantendrá en el dugout

- Las bases deben limpiarse cada media entrada

- No se permitirán recogedores de pelota

De igual forma, se le recomienda a las federaciones nacionales, ligas y otras entidades que desarrollen políticas propias escritas específicas y protocolos operativos que estén en coordinación con las autoridades.

"Grandes eventos deportivos como las Copas Mundiales de la WBSC, así como campeonatos continentales y nacionales de béisbol y softbol tradicionalmente han atraído a muchos aficionados al estadio y, por lo tanto, tenemos la responsabilidad de salvaguardar el bienestar de todos los involucrados lo mejor que podamos y no promover la propagación del COVID-19 ", dijo el Presidente de la WBSC, Riccardo Fraccari.