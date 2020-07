Restan dos días para que de inicio oficialmente la temporada 2020 del béisbol de las Grandes Ligas en la cual lo peloteros colombianos volverán a ser protagonistas.

Precisamente, durante la jornada de este martes 21 de julio, Jorge Alfaro con los Marlins de Miami y Dilson Herrera con los Orioles de Baltimore se destacaron en sus respectivos juegos de pretemporada.

El primero que dio de qué hablar fue el receptor sincelejano Alfaro al conectar un soberbio jonrón en el triunfo de la novena de la Florida sobre los Bravos de Atlanta.

HOME RUN JORGE!@_JorgeAlfaro11 scores first and the Marlins are on the board!



Watch the @Marlins on FOX Sports Florida | https://t.co/npEzSfj8Oz pic.twitter.com/qRMGbg64vP