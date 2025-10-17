Dodgers están cerca de una nueva Serie Mundial

Una victoria más y el equipo de Los Ángeles pasará a jugar por el bicampeonato en la Serie Mundial.

Glasnow lanzó 5.2 entradas de una carrera y ponchó a ocho bateadores, dando paso al zurdo Alex Vesia (2-0), quien laboró dos tercios de entrada en blanco, con un ponche y se acreditó la victoria.

El japonés Roki Sasaki (3) se encargó del noveno episodio sin permitir anotaciones y se quedó con el salvamento por los Dodgers.

El astro japonés Shohei Ohtani, quien sumaba apenas tres imparables en sus previas 29 visitas al plato, inició el encuentro con un triple y luego anotó por doble de Betts. Así dio ventaja inicial a los campeones defensores de las Grandes Ligas.

Jake Bauers remolcó la única carrera por los Cerveceros, que tuvieron que remover del partido al venezolano Jackson Chourio por un calambre en la corva derecha.

Los Dodgers y los Cerveceros se enfrentarán de nuevo este viernes en el Doger Stadium en el que podría ser el juego de la barrida en la Serie de Campeonato. Se espera que Ohtani suba al montículo.

MARINEROS 3-8 AZULEJOS

Max Scherzer mostró lo mejor de su repertorio y el venezolano Andrés Giménez y el dominicano Vladimir Guerrero Jr. lo respaldaron enviando la pelota fuera del parque en la maciza victoria a domicilio de los Azulejos de Toronto que dejó en 2-2 la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Scherzer (1-0), ganador de tres premios Cy Young y dos veces campeón de la Serie Mundial, sacó lo mejor de su experiencia en la postemporada para lanzar 5.2 capítulos de dos anotaciones y cinco ponches para llevarse la victoria por los de Toronto.