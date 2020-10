Dodgers puso la Serie Mundial 2-1 a su favor sobre Rays

El lanzador de los Dodgers Walker Buehler sumó otra impresionante actuación a su currículum la noche del viernes, propulsando desde el montículo el triunfo del equipo angelino frente a los Rays de Tampa Bay en el tercer juego de la Serie Mundial.

En seis entradas completas, el diestro cedió apenas tres hits y una carrera y sumó 10 ponches propinados para que los Dodgers de Los Ángeles se impusieran por 6x2 y tomaran una ventaja de 2-1 en la eliminatoria.

A sus 26 años, Buehler se convirtió en el primer lanzador en la historia de la Serie Mundial con dos dígitos de ponchados en seis entradas.

Lea también: Los números que tienen a Urshela entre los finalistas para ganar el Guante de Oro

Los únicos otros Dodgers que han logrado 10 ponches permitiendo tres hits o menos son Sandy Koufax y su actual compañero Clayton Kershaw.

"Cuando te enfrentas a un tipo como Buehler, en lo que vimos hoy no hay ningún margen de error", dijo el manager de los Rays, Kevin Cash. "Simplemente fue algo dominante, dominante".

El estelar lanzador ya ha hecho 11 aperturas en los actuales playoffs en los que se ha mostrado efectivo pese a lidiar con un problema de ampollas que le ha impedido utilizar su recta cortada.

"Me siento bien", dijo Buehler después del juego. "El equipo me respaldó y me permitió ser agresivo. No se puede pedir más. Hice un par de lanzamientos malos cuando dejé la carrera, pero aparte de eso, me sentí bien. Estamos felices".

- "Lanzador de grandes partidos" -

Con su triunfo del viernes, los Dodgers se encuentran a dos victorias de celebrar su ansiado primer título de Serie Mundial desde 1988, una posición que han conseguido en parte gracias a Buehler.

Le puede interesar: Sebastián Muñoz perdió el liderato del PGA ZoZo Championship

"Ser un lanzador de grandes partidos y tener mucho éxito en ese escenario, apenas hay unos pocos chicos (que lo sean) actualmente y a lo largo de la historia", dijo el manager de los Dodgers, Dave Roberts. "Él está en una compañía de élite".

"Simplemente estoy feliz de que lleve un uniforme de los Dodgers", subrayó.

El viernes, Buehler tuvo un impacto devastador con sus bolas rápidas y fue efectivo también con la bola curva y rápida sobre la cancha del Globe Life Field de Arlington (Texas).

"Podías ver la bola rápida pasando por la zona", señaló Cash.

"Creo que la bola curva fue muy buena al principio", dijo de su lado Dave Roberts. "Se agrandó cuando lo necesitaba".

Buehler solo cedió una carrera en toda la noche en la quinta entrada, en la que concedió dobletes de los dominicanos Manuel Margot y Willy Adames.

El lanzador aún regresó para lanzar una sexta sin anotaciones antes de salir del campo con los Dodgers en ventaja de 6-1.

Elegido en el draft de 2015 por los Dodgers, Buehler dijo que ha aprendido a lidiar con la presión de cumplir en estos grandes momentos.

"Los playoffs son diferentes", reconoció Buehler, elegido para el Juego de las Estrellas en 2019. "Siento que he fallado en estos momentos. He tomado los fracasos que tuve y he tratado de aprender de ellos."