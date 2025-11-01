Dodgers venció a Blue Jays y la Serie Mundial de Béisbol tendrá séptimo juego

Así fueron las anotaciones del partido

La primera anotación de los californianos en ese tercer acto llegó por un doble al jardín izquierdo de Will Smith, quien impulsó a Tommy Edman, y las otras dos por sencillo de Mookie Betts al prado izquierdo, lo cual permitió que el japonés Shohei Ohtani y Smith avanzaran hasta la registradora.



Los Azulejos respondieron anotando una vuelta (1-3) en el cierre de esa misma tercera entrada cuando, tras dos outs, George Springer conectó un hit de dos bases frente a Yoshinobu Yamamoto, remolcando a Addison Barger con la primera anotación de los locales en el encuentro.



Los de Toronto amenazaron con recortar distancia en el sexto acto, cuando colocaron a Guerrero Jr, y Bo Bichette en segunda y primera bases, pero Yamamoto ponchó a Daulton Varsho para terminar la entrada sin permitir anotaciones.



Los Dodgers intentaron ampliar su ventaja al llenar las bases en la octava entrada, pero el dominicano Seranthony Domínguez ponchó a su compatriota Teoscar Hernández y puso fin al episodio sin permitir más anotaciones.



Los Azulejos volvieron a colocar dos corredores en las bases en la novena entrada, cuando el japonés Roki Sasaki inició el episodio con pelotazo al mexicano Alejandro Kirk y Barger lo siguió con un doble por regla, luego de que la pelota se incrustara en la parte baja de la pared del jardín central.