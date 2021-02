Dónovan Solano jugará con Gigantes de San Francisco, pero perdió caso de arbitraje salarial

El pelotero colombiano de 30 años Donovan Solano hará parte en este 2021 de la organización de los Gigantes de San Francisco, novena con la cual brilló en las temporadas 2019 y 2020, pero de la que pretendía recibir un mejor salario.

Si bien Gigantes le había asegurado contrato durante este 2021, Solano solicitó un pago de 3.9 millones de dólares, pero el equipo le ofreció 3.25. Ante el desacuerdo, las partes decidieron acudir al arbitraje salarial en donde tres jueces determinaron el pago que recibirá el barranquillero.

Melinda Gordon, Gil Vernon y Robert Keller, jueces asignados, le dieron la derecha a la organización de San Francisco por lo que finalmente el pelotero colombiano tendrá un salario de 3.25 millones de dólares con la posibilidad de ser agente libre al término de la Serie Mundial de este año, según indicó el comunicador Mark Feinsand.

