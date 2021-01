Dos colombianos están entre los mejores prospectos de las Grandes Ligas para 2021

Después un atípico año, la temporada del béisbol de las Grandes Ligas del 2021 está muy cerca a comenzar y con el inicio del mes de febrero, los peloteros alistan maletas para ponerse a órdenes de sus respectivas organizaciones y de esta manera darle apertura a los campamentos de primavera.

Previo al arranque los entrenamientos, la MLB empieza a hacer los respectivos análisis con respecto a las nóminas con las que cuenta cada equipo, por lo que MLB Pipeline dio a conocer el listado de los 100 prospectos a seguir para este 2021, entre los que fueron incluidos dos colombianos.

El lanzador derecho de 21 años Luis Fernando Patiño ocupa la casilla 19 en dicha calificación en la que es además, el quinto mejor lanzador derecho ubicado. Patiño debutó en las Grandes Ligas en la temporada 2020 con la organización de los Padres de San Diego, con la cual participó en die juegos como relevista y en uno fue abridor. Lanzó por 17 entradas en las que recibió 18 hits y diez carreras. Concedió 14 bases por bolas y ponchó a 21 rivales.

A pesar que los números que registró el barranquillero no son considerados de gran valor, sí se pude destacar que hizo su primera aparición en la máxima categoría del béisbol sin antes haber pasado por las categorías doble A o triple A.

En este 2021, Luis Patiño fue transferido para los Rays de Tampa Bay, en donde los analistas señalan que tendrá un crecimiento importante en su carrera.

El segundo colombiano entre los 100 prospectos de la MLB es el sanandresano Jeter Downs, quien fue ubicado 49. En este año, Downs cumplirá con su segundo campamento de primavera luego de haber participado en el 2020 con las Medias Rojas de Boston.

El sanandresano disputó el año anterior en la categoría doble A.

