El camino de Caimanes de Colombia en la Serie del Caribe de béisbol 2022

Después de consagrarse campeón de la Liga Profesional de Béisbol de Colombia, la novena de Caimanes de Barranquilla está lista para iniciar su participación en la LXIV Serie del Caribe que se desarrollará en Santo Domingo, República Dominicana.

El certamen, que disputará su primera ronda en el estadio Nacional Quisqueya Juan Marichal entre el 28 de enero hasta el 1 de febrero, tendrá la participación de Criollos de Caguas (Puerto Rico), Charros de Jalisco (México), Astronautas de los Santos (Panamá), Gigantes del Cibao (República Dominicana) y Navegantes del Magallanes (Venezuela).

Se tiene previsto que el debut de Caimanes sea este viernes 28 de enero a partir de las 2:00 de la tarde, hora colombiana, enfrentando a Navegantes del Magallanes de Venezuela.

La segunda salida será sábado 29 de enero desde as 9:00 de la mañana contra Astronautas de los Santos de Panamá. El tercer juego está programado para el domingo 30 contra Charros de Jalisco (México) en el mismo horarios.

El lunes 31, Caimanes se medirá con Gigantes del Cibao, campeones de República Dominicana y que tienen al colombiano Luis 'pipe' Urueta como mánager.

La última salida de la primera ronda será el martes 1 de febrero frente a Criollos de Caguas de Puerto Rico.

Los cuatro equipos con mejor rendimiento de la fase inicial clasificarán a las semifinales, que se desarrollarán el miércoles 2 de febrero. La final está pactada para el jueves 3 del mismo mes.

Calendario de Colombia en la Serie del Caribe:

Viernes 28 de enero

2:00 P.M. Colombia (Caimanes) Vs. Venezuela

Sábado 29 de enero

9:00 A.M. Panamá Vs. Colombia (Caimanes)

Domingo 30 de enero

9:00 A.M. Colombia (Caimanes) Vs. México

Lunes 31 de enero

7:00 P.M. República Dominicana Vs. Colombia (Caimanes)

Martes 1 de febrero

9:30 A.M. Colombia (Caimanes) Vs. Puerto Rico

Miércoles 2 de febrero - semifinales

Jueves 3 de febrero - Final