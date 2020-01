El plan de los Yankees con Urshela y la verdad sobre su renovación

El pelotero colombiano Giovanny Urshela, quien brilló en la temporada 2019 con los Yankees de Nueva York, disfruta de sus vacaciones en Cartagena, aunque se le ha visto en los diamantes de béisbol de la capital del departamento de Bolívar poniéndose en forma para lo que será el 2020.

Tras los impresionantes números conseguidos por Urshela la pasada campaña con los 'bombarderos del Bronx', se daba como un hecho que el mánager de la novena neoyorkina Aaron Boone lo mantendría como el dueño de la tercera base, por lo que el dominicano Miguel Andújar, quien se destacó como el mejor novato en 2018, pero que no pudo jugar en 2019 por lesión, debería luchar por un puesto en el campo corto.

Pero lo anterior cambiaría según lo revelado por la periodista Kristie Ackert de The New York Daily News. Y es que se informó que a pesar de que Gio comenzaría los campos de entrenamientos con ventaja sobre Andújar, el plan de Boone sería darle la oportunidad al dominicano y que el cartagenero ocupe un lugar en el campo corto cuando el venezolano Gleyber Torres no estuviera disponible por lesión o por descanso.

‘Third base is Gio Urshela’s to lose, but the Yankees aren’t counting Miguel Andujar out’ by @ByKristieAckert for @NYDNSports: Coming off his breakout 2019 season, Gio Urshela comes into spring training next month with a huge vote of confidence… https://t.co/HuRztKIrVL #Yankees pic.twitter.com/QKpyMjSlKV