¿En dónde se verá el Clásico Mundial de Beisbol 2023?

El próximo 11 de marzo iniciará el Clásico Mundial de Béisbol 2023, que tiene por segunda vez a Colombia como participante, un hecho que demuestra el progreso del país en este deporte.

Vea también: Cada cuánto se juega el Clásico Mundial de Béisbol y cómo le ha ido a Colombia?

Teniendo en cuenta la importancia de este evento, en Colombia se podrá disfrutar los partidos a través de Win Sports; mientras que en Estados Unidos se podrá disfrutar a través de Fox, FS1, FS2, Fox Deportes y streaming en Tubi.

A continuación el calendario completo:

Sábado, 11 de marzo

11: 30 a.m.: Grupo C: Colombia vs. México (Phoenix), FOX

7 p.m.: Grupo C: Gran Bretaña vs. Estados Unidos (Phoenix), Fox

Domingo, 12 de marzo

12 p.m.: Grupo C: Gran Bretaña vs. Canadá (Phoenix), FS1

7 p.m.: Grupo C: México vs. Estados Unidos (Phoenix), FS1

Le puede interesar: Clásico Mundial de Béisbol: Colombia sufre gran baja de último momento

Lunes, 13 de marzo

12 p.m.: Grupo C: Colombia vs. Gran Bretaña (Phoenix), FS2

7 p.m.: Grupo C: Canadá vs. Estados Unidos (Phoenix), FS1

Martes, 14 de marzo

12 p.m.: Grupo C: Canadá vs. Colombia (Phoenix), FS2

7 p.m.: Grupo C: Gran Bretaña vs. México (Phoenix), FS1

Miércoles, 15 de marzo

12 p.m.: Grupo C: México vs. Canadá (Phoenix), FS2

7 p.m.: Grupo C: Estados Unidos vs. Colombia (Phoenix), FS1