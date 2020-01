Este es el calendario de Vaqueros de Colombia en la Serie del Caribe

Vaqueros de Montería entró a la historia del deporte colombiano al consagrase como nuevo campeón de la Liga Profesional de Béisbol Colombiano tras vencer en la serie final 4-1 a Gigantes de Barranquilla en un quinto juego que se disputó en el estadio 18 de junio de la capital del departamento de Córdoba.

Tras ganar el torneo, la novena dirigida Ozney Guillén representará, por primera vez en la historia, a Colombia en su debut en la Serie del Caribe que en esta oportunidad fue invitada para ocupar que dejó vacante Cuba.

Vaqueros, ahora de Colombia, debutará en el certamen que se desarrollará en el diamante del Estadio Hiram Bithron de San Juan de Puerto Rico el sábado 1 de febrero ante el campeón de la liga invernal de Venezuela, que aún no define su campeón.

La segunda fecha de la organización colombiana será el domingo 2 del mismo mes frente a Astronautas de Panamá desde las 9:00 de la mañana. La tercera jornada será el lunes 3 contra el vencedor del campeón de República Dominicana.

Vaqueros disputará su cuarto juego el martes 4 desde las 7:00 de la noche con el ganador del certamen de Puerto Rico y cerrará su participación el miércoles 5 frente a la mejor organización mexicana.

Calendario de Colombia en la Serie del Caribe 2020 - Estadio Hiram Bithron de San Juan, Puerto Rico:

Sábado 1 de febrero - 9:00 A.M

Vaqueros Vs. Venezuela

Domingo 2 de febrero - 9:00 A.M

Vaqueros Vs. Astronautas de Panamá

Lunes 3 de febrero - 1:30 P.M

República Dominicana Vs. Vaqueros

Martes 4 de enero - 7:00 P.M

Vaqueros Vs. Puerto Rico

Miércoles 5 - 1:30 P.M

Vaqueros Vs. México