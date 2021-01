Gio Urshela acordó millonaria renovación con Yankees de Nueva York

Los Yankees de Nueva York preparan la plantilla de peloteros que tendrá a disposición el mánager Aaron Boone para la temporada 2021 de las Grandes Ligas en la que aspirará nuevamente a entrar en la postemporada y poder en esta ocasión llegar a la Serie Mundial.

En las últimas horas se confirmó que los 'bombarderos del Bronx' renovaron el contrato del segunda base David John "DJ" LeMahieu por seis temporadas. Y se está a la espera de que se den a conocer noticias con respecto a la continuidad de otros peloteros.

The Yankees have agreed to terms with OF Clint Frazier, RHP Chad Green, OF Aaron Judge, LHP Jordan Montgomery, C Gary Sánchez, INF Gleyber Torres, INF Gio Urshela and INF Luke Voit on one-year, non-guaranteed contracts, thus avoiding arbitration.