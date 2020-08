El beisbolista colombiano Giovanny Urshela acabó con una sequía de dos partidos sin conectar por lo menos un hit y este jueves 20 de agosto registró su quinto jonrón de la temporada.

Urshela, quien ocupó como es habitual la tercera base a la defensiva de los Yankees, tuvo el cuarto lugar en el orden al bate en el tercer duelo de la serie ante los Rays de Tampa Bay.

Lea también: Capitán de ruta del INEOS ratifica a Egan como el único líder para el Tour de Francia

El cuadrangular lo logró el colombiano en la parte baja del quinto episodio con el marcador 3-2 en contra de su novena, y en el primer lanzamiento que hizo el lanzador Diego Castillo impactó la pelota para sacarla del parque por el jardín izquierdo.

Con este batazo, Gio impulsó al plato de anotación a su compañero Luke Voilt y puso el resultado parcialmente a favor de Yankees 4-3.

🗣️ GIOOOOOOOOOOOOOOOO!



Yankees back in the lead vs. TB



Watch LIVE: https://t.co/s0YAaj8JD8 pic.twitter.com/SRBfxEkEWb