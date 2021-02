Giovanny Urshela dice estar cerca de su 100% para la temporada 2021 de la MLB

Avanzan los entrenamientos de primavera del béisbol de las Grandes Ligas en donde cada una de las organizaciones se pone a punto para afrontar la temporada regular. En el caso de los Yankees de Nueva York, los 'Bombarderos del Bronx' trabajan en Steinbrenner Field en Tampa, Florida, con la totalidad de sus peloteros.

Una de las piezas clave de la novena de Nueva York es el colombiano Giovanny Urshela, quien adelantó su pretemporada para estar en las mejores condiciones teniendo en cuenta que en el final del 2020 fue sometido a una cirugía para retirarle un espolón del codo derecho.

Lea también: Grandes Ligas: Harold Ramírez pasa de Marlins a Indios de Cleveland

Este miércoles 24 de febrero, Urshela habló para los medios de comunicación en dio alentadoras noticias con respecto al estado de su rehabilitación.

"Estoy cerca del 100%, me siento muy bien y ya empecé a hacer swing, estaré en esos ejercicios un par de días de más y seguro que estaré muy muy cerca del 100% antes de iniciar la temporada", dijo.

Por otro lado, el tercera base señaló que se ha sentido muy bien en los entrenamientos, con buena sensaciones en el brazo y en el codo.

Le puede interesar: Álvaro Hodeg, confirmado por el Deceuninck para el inicio de las clásicas de Bélgica

"Me he sentido muy bien, de verdad que he hecho un buen trabajo en esta pretemporada. Me siento muy bien del brazo y de mi codo, así que todo marcha como quiero", afirmó