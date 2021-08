Giovanny Urshela recayó en lesión y seguirá ausente en los Yankees

Preocupación hay en los Yankees de Nueva York con respecto a la situación del pelotero colombiano Giovanny Urshela después de se alargara su tiempo de incapacidad al sufrir una molestia en el tendón de la corva.

Urshela había sido puesto en la lista de lesionados de diez días el pasado 3 de agosto y se tenía planeado activarlo este miércoles para el último juego de la serie frente a Reales de Kansas City.

Lea también: Sandra Lorena Arenas, plata en Tokio, y los sacrificios para ganar una medalla olímpica

Sin embargo, Aaron Boone, mánager de los 'bombarderos del Bronx' informó en rueda de prensa que el colombiano se resintió cuando estaba corriendo tras realizar ejercicios de roletazos, por lo que se revirtió la decisión inicial.

"Cuando estaba corriendo y haciendo sus roletazos ayer, sintió algo hacia el final, así que está de regreso en Nueva York y no creo que esté con nosotros esta semana", dijo Boone.

A pesar de lo informado, el mánager de los Yankees manifestó que no cree que sea una situación de gravedad y se determinó mantenerlo bajo órdenes de los médicos por prevención.

Le puede interesar: Iván Ramiro Sosa es pretendido por importante equipo World Tour

“No creo que sea tan serio, pero teníamos presupuestado que volviera al róster y se uniera a nosotros este miércoles pero es algo que ya no va a suceder. No sé si lo activaremos más adelante en la semana, o la próxima semana, todavía no tengo una fecha definitiva al respecto. Pero no creo que haya vuelto al punto de partida", indicó.

Mientras Urshela ha estado ausente, los Yankees han protagonizado una increíble remontada en la segunda mitad de la temporada y actualmente son terceros en la división Este de la Liga Americana con 62 triunfos y 50 derrotas, por lo que están a cuatro partidos de Medias Rojas de Bostón, que son segundos.