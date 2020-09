Giovanny Urshela regresa a nómina de Yankees tras 12 días ausente por lesión

El beisbolista colombiano de 28 años Giovanny Urshela Salcedo fue activado este martes 15 de septiembre por los Yankees de Nueva York y estará a disposición del mánager Aaron John Boone en el juego ante los Azulejos de Toronto en el Yankee Stadium.

Urshela había sido enviado el pasado 4 de septiembre a la lista de lesionados por diez días al sufrir una lesión en el espolón del codo derecho que le impidió participar de 11 encuentros.

Actualmente, el cartagenero registra 103 turnos al bate, 18 carreras anotadas, 28 hits conectados, siete dobles y seis cuadrangulares que le han permitido tener un promedio de bateo de .272.

Igualmente, Yankees de Nueva York está en la lucha por mejorar su rendimiento en la División Este de la Liga Americana en la cual se ubica en el tercer lugar con 26 victorias y 21 derrotas. Los 'Bombarderos de Bronx' están al borde de quedarse sin postemporada en caso de no mejorar sus números en la temporada regular.

Starting this series with a couple of reinforcements.



Presented by @WeVisitMexico pic.twitter.com/JnB8dverpD