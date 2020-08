Grandes Ligas elogian a colombiano Luis Patiño por lanzamiento que alcanzó las 99 millas por hora

El beisbolista colombiano de 20 años Luis Fernando Patiño, quien cumple con su temporada de debut en las Grandes Ligas, sigue sumando experiencia en la 'pelota caliente' más importante del mundo al registrar en la noche del pasado jueves su tercera aparición con los Padres de San Diego.

A pesar de la paliza que recibió la organización del barranquillero tras caer con contundencia 11-2 ante Los Ángeles Dodgers, el lanzador diestro tuvo una destacada aparición cuando le tocó ocupar la "lomita de los sustos".

Le puede interesar: Leyenda del boxeo colombiano, Bernardo Caraballo, está hospitalizado

Patiño comenzó su acción en la sexta entrada para trabajar por dos episodios, en los que enfrentó a nueve bateadores, permitió dos hits, registró dos ponches y concedió una base por bolas.

El atlanticense realizó 34 lanzamientos de los cuales 23 fueron cantados como 'strikes'.

Precisamente uno de esos lanzamientos llamó la atención por encima de los demás ya que alcanzó una velocidad de 99 millas por hora.

Lea también: Colombiano Leonardo Páez, campeón de la Transmaurienne Vanoise

En la parte baja de la sexta entrada y con un out en el tablero, Patiño enfrentó Cody Bellinger a quien con una brillante combinación puso sobre las cuerdas con dos strikes y una bola para sorprender con una recta de 99 millas que hizo abanicar al aire a su rival.

Four pitches, including some 99 mph 🧀, to strike out the NL MVP. Not bad, Luis Patiño. pic.twitter.com/K5vHm7QRT7