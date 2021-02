Grandes Ligas: Julio Teherán firmó con Tigres de Detroit

El lanzador derecho colombiano de 30 años Julio Alberto Teherán Pinto hará parte de una nueva organización en el béisbol de las Grandes Ligas después se informara este viernes 19 de febrero que llegó a un acuerdo con los Tigres de Detroit.

Según dio a conocer el periodista Jon Heyman, Teherán se inclinó por un contrato de Ligas Menores con la novena de Detroit con invitación a los campos de entrenamientos. El acuerdo le permite al cartagenero obtener un salario de 3 millones de dólares en caso de ganarse un lugar en roster activo de 25 jugadores para la temporada.

Adicionalmente, si juega mínimo 20 partidos recibirá un bono de un millón de dólares.

Teheran opted for an NRI deal with the Tigers over a guaranteed deal elsewhere because he got a base of $3M plus $1M in games started incentives. If he starts 20 games he makes $4M. The guaranteed deal was a low base with minimal upside. He is essentially betting on himself.