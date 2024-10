Grandes Ligas: los tres colombianos que jugarán la postemporada 2024

La temporada 2024 del béisbol de las Grandes Ligas está en su recta final y todo está listo para que este martes 1 de octubre se disputen las series de comodín (Wild Card) en la Liga Americana y Nacional.

En esta oportunidades, tres colombianos tendrán la oportunidad de participar en los playoffs de la MLB, ya que hacen parte de los rosters de sus equipos que accedieron a las series de comodín.

Es el caso del lanzador José Quintana con los Mets de Nueva York, el infielder Donovan Solano con los Padres de San Diego y el tercera base Giovanny Urshela con los Bravos de Atlanta.

Los Mets de Quintana se medirán con los Cerveceros de Milwaukee; Padres, con Solano, se enfrentarán con los Bravos de Urshela.

Los clasificados a las series divisionales se definirán a la mejor organización luego de tres juegos.

Colombianos en la postemporada de la MLB

José Quintana - Mets

Padres - Donovan Solano

Bravos - Gio Urshela

Así se jugarán las series de comodín

Astros Vs Tigres

Orioles Vs Royals

Cerveceros Vs Mets

Padres Vs Bravos