Grandes Ligas: Reales de Kansas aparta al colombiano Meibrys Viloria, quien tendría coronavirus

Accidentado ha sido el inicio de los campos de entrenamiento de verano de las Grandes Ligas para los peloteros colombianos, después de que se conociera el corte en la mano izquierda que sufrió el lanzador de los Cachorros de Chicago, José Quintana que lo sacará de toda actividad por 15 días. Adicionalmente, en la jornada del pasado lunes 6 y de este martes 7 de julio se ha informado que dos jugadores más del país estarían ausentes, pero por estar contagiados del nuevo coronavirus.

El primero fue el lanzador cartagenero Julio Teherán, quien no se habría reportado a los trabajos con la novena de los Angelinos de Anaheim y estaría aislado en su casa en Atlanta por estar infectado.

Y este martes se informó que el receptor Meibrys Viloria de los Reales de Kansas City y quien hizo su debut en el béisbol de las Grandes Ligas en 2018 fue apartado de los entrenamientos e incluido en la lista de lesiones de 10 días junto a Matt Reynolds.

A pesar que no se informó por qué se aisló a Viloria, desde el entorno del pelotero se informó al medio El Universal que habría sido uno de los positivos por coronavirus, por lo que fue ingresado a un hotel en Kansas.

