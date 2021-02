Jordan Díaz sueña con debutar en Grandes Ligas tras ser el mejor tercera base de la Serie del Caribe

El pelotero colombiano de 20 años Jordan David Díaz Sandoval fue reconocido como el mejor tercera base de la pasada Serie del Caribe de Béisbol, en donde a pesar que Caimanes de Barranquilla, representante de Colombia, no logró ganar ni uno de sus juegos, sí dejó buenas impresiones por parte de los beisbolistas.

Días después de finalizado el certamen, la delegación colombiana regresó al país y precisamente Díaz, en diálogo con Centro Deportivo de Antena 2 en RCN Radio, dio sus impresiones por haber sido elegido para integrar el mejor equipo del campeonato.

"Me siento muy orgulloso, me da mucha felicidad recibir la noticia de ser el mejor tercera base de la Serie del Caribe, es producto del trabajo que he realizado a nivel local", indicó.

El pelotero nacido en Montería también aseguró que el reconocimiento recibido tiene un gran valor ya que en el campeonato que ganó República Dominicana participaron otros peloteros con mayor recorrido no solo en las ligas del caribe, si no también en Grandes Ligas.

Con respecto a su futuro, Díaz aseguró que está a la espera de que la organización de los Atléticos de Oakland le comunique la fecha en la que debe viajar a Estados Unidos y ponerse a disposición del equipo de categoría Triple A al que fue asignado para la temporada 2021, con el anhelo de recibir un llamado para debutar en la MLB.